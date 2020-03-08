https://static.news.ru/photo/45bd13b6-616d-11ea-a343-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com/Global Look Press

В Великобритании трансгендер подала в суд на клинику пластической хирургии из-за того, что врачи не отговорили её от смены пола.

Британка обратилась к врачам в возрасте 16-ти лет. Она решила, что является мужчиной и захотела сменить свой пол. Врачи удалили ей молочные железы, а также назначили комплекс гормональных препаратов. Через несколько лет трансгендер решила, что не хочет менять пол. К этому моменту у неё начала расти борода.

Трансгендер считает, что до конца не осознавала свои действия, а врачи не стали убеждать её отказаться от операции. Британка решила сменить пол после беседы с матерью, которая интересовалась у дочери, чувствует ли она себя девушкой. Школьный психолог посчитала, что девушка родилась не в своём теле.

Как сообщает Daily Mail, трансгендер заявила, что испытывает моральные страдания, внешне она выглядит как мужчина, но вынуждена пользоваться женским туалетом.

NEWS.ru писал, что американская сценаристка, ЛГБТ-активистка и трансгендер Камила Мария Консепсьон покончила с собой в возрасте 28 лет. Коллеги трансгендера заявили, что она являлась «огнём, который пытался светить во тьме этого мира».