Трансгендер — спикер ВСУ назвала россиян «нелюдями»: откуда она взялась Сара Эштон-Чирилло смогла получить звание в украинской армии и собрать миллионную аудиторию в социальных сетях

Фото: twitter/SarahAshtonLV

Сара Эштон-Чирилло

Американский трансгендер Сара Эштон-Чирилло, приступившая к исполнению обязанностей представителя ВСУ для англоязычной аудитории неделю назад, назвала россиян «нелюдями». C начала специальной военной операции (СВО) на Украине американка успела поработать журналистом, военным врачом и даже чиновницей в небольшом харьковском поселке. Как Майкл Эштон-Чирилло стал женщиной по имени Сара и занял пост спикера ВСУ — в материале NEWS.ru.

Кто такая Эштон-Чирилло, зачем она поехала на Украину

Эштон-Чирилло родилась в штате Флорида в 1977 году как мужчина — с именем Майкл. До смены пола он работал аналитиком по недвижимости и директором по коммуникациям в медицинской компании. Потом Чирилло занимался журналистикой — освещал американские политические события, писал аналитические статьи на собственном портале. В 2015 году Майкл Эштон-Чирилло решил начать работать над книгой о сирийских беженцах и для сбора материала отправился в Турцию.

«Я путешествовала с мусульманами, с разными группами, и они принимали меня, но я всегда думала о том, стали бы люди со мной разговаривать, если бы знали, что я транс или женщина», — рассказывала позднее Сара.

Американец был недоволен итоговой работой и необходимостью «скрывать свою идентичность». В 2019 году Майкл пришел к выводу, что он — женщина, и совершил трансгендерный переход, взяв себе новое имя — Сара. Курс половых гормонов и пластических операций помогли завершить перевоплощение.

Сара захотела написать новую книгу о беженцах, поэтому и решила отправиться на Украину.

Фото: Соцсети

Как Эштон-Чирилло попала на границу с Россией

Американка приехала на Украину вскоре после начала СВО, в марте прошлого года. Она сняла квартиру в Харькове, в прифронтовой зоне. Здесь она писала новую книгу об украинских беженцах, подрабатывая помощницей главы администрации поселка городского типа Золочев.

Также трансгендер была военным репортером в новостном агентстве, которое писало о жизни сексуальных меньшинств. Со временем американка начала все больше контактировать с ВСУ и помогать им — перевозить продовольствие, оружие и боеприпасы. Позже Эштон-Чирилло уволилась из агентства и начала писать статьи и аналитические материалы из зоны боевых действий.

Как Эштон-Чирилло попала в ВСУ

В октябре американка приняла решение сражаться против армии России. Она говорила, что за время работы репортером провела много времени с украинскими военными, сильно сблизилась с ними и захотела помочь им в бою. «Я так много работала с военными, что в октябре я приняла решение пойти на военную службу. Работа с военными в период работы журналисткой дала мне богатый опыт», — говорила она.

Трансгендер призналась, что не испытывала любви к России еще до СВО. Во время поездок в Прибалтику Сара посетила несколько музеев Эстонии, Латвии и Литвы, где ей рассказывали о советских трудовых лагерях и убедили, будто россияне причастны к геноциду и пыткам политзаключенных.

Решив служить, Сара Эштон-Чирилло прошла медосмотр, тест на IQ и проверку биографических данных, а затем подписала трехлетний контракт с ВСУ с возможностью продления. 31 января приказом Министерства обороны Украины ее зачислили в 209-й батальон 113-й бригады в качестве медика.

Сара отправилась на передовую и, по ее словам, принимала участие в боях. Впрочем, время от времени ее отзывали с линии фронта и отправляли в США. В Штатах она вела переговоры с официальными лицами, передавала сообщения от украинских властей американским политикам.

Фото: twitter/SarahAshtonLV Сара Эштон-Чирилло

Как украинские солдаты отнеслись к трансгендеру Саре

Трансгендер говорит, что за время службы она почти не сталкивалась с осуждением со стороны однополчан. «Здесь неважно, что я трансчеловек. Это не имеет значения. В первую очередь я — солдат, во вторую — человек, а потом все остальное», — уверяет Сара Эштон-Чирилло.

Сара отмечала, что для сослуживцев было важно только то, насколько она лояльна к Украине, и больше ничего. Поэтому, по ее словам, жизнь на фронте оказалась лучше той, которая у нее была в США, где люди в первую очередь обращали внимание на ее гендерные признаки.

Какие события травмировали психику Эштон-Чирилло

Трансгендер рассказывает, что одним из самых страшных моментов в ее жизни стал один из февральских дней, когда она находилась в окопе на позициях возле луганского города Кременная. Рядом разорвался артиллерийский снаряд, и Сара получила ранение.

Эштон-Чирилло лишилась части правой руки и поранила лицо. По воспоминаниям американки, она смогла попасть к медикам лишь через семь часов после ранения и до того момента терпела страшную боль.

Позже Сара призналась, что гораздо сильнее ее травмировали слова одного из российских представителей. Якобы он публично назвал ее «трансгендерной журналисткой из Лас-Вегаса», которая фотографируется с «бандитами», то есть с солдатами ВСУ. «Это был первый раз, когда я заплакала», — вспоминает трансгендер (NEWS.ru не удалось найти подтверждения тому, что кто-то из россиян назвал Сару трансгендерной журналисткой. — NEWS.ru).

Фото: twitter/SarahAshtonLV Сара Эштон-Чирилло

Как Сара стала пресс-секретарем ВСУ

Украинское командование высоко оценило заслуги американки и в начале августа назначило ее пресс-секретарем ВСУ, который будет работать на англоязычную аудиторию. Как пишет американская пресса, общее число подписчиков Сары в Сети составляет 28 млн человек.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что такая популярность поможет Эштон-Чирилло донести до мира позицию Киева. «Сара информирует англоязычную аудиторию — она объективно освещает события», — заявила Маляр.

Эштон-Чирилло поблагодарила Минобороны Украины за доверие, а также украинские ЛГБТ-организации — за поздравления и солидарность. «Моя новая роль в Вооруженных силах Украины — это должность, которую я заслужила благодаря своим действиям на физических и информационных полях сражений», — заявила она.

Что Эштон-Чирилло делает на новом посту

В среду новый спикер ВСУ обнародовала видео, в котором изложила свое видение разницы между участниками конфликта в зоне СВО. Говоря от лица украинцев, Эштон-Чирилло завила: «Мы люди, а они (Россия. — NEWS.ru) нет».

В ВСУ у Сары звание младшего сержанта, но одновременно она числится в составе сил территориальной обороны Украины. Она ведет шоу на английском языке, где негативно высказывается в адрес России.

Фото: twitter/SarahAshtonLV Сара Эштон-Чирилло

Что Эштон-Чирилло планирует делать после службы в ВСУ

Трансгендер признавалась: когда боевые действия закончатся, она хотела бы вернуться в США и работать с армейскими ветеранами, пережившими вооруженные конфликты.

Читайте также:

Чья военная техника лучше: как изменится мировой рынок оружия на фоне СВО

Технологии террора: Украина использует 3D-принтеры для создания бомб

Гибель или перевыборы: какую участь готовят Зеленскому на самом деле