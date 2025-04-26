Трампу указали на жуткие последствия в случае неудачи сделки по Украине Профессор Малинен: без мира на Украине Европа и Ближний Восток взорвутся

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Дональд Трамп

Президенту США Дональду Трампу нельзя паниковать, но необходимо понимать, какие последствия вызовет срыв сделки по Украине, написал в социальной сети Х профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. По его мнению, без достижения мира Европа окажется вовлеченной в войну.

Помимо этого, может «взорваться» и Ближний Восток, продолжил эксперт. Он добавил, что после этого мировую экономику накроет серьезнейший кризис.

Мы можем либо добиться мира <…>, либо конфликт на Украине охватит Европу, Ближний Восток взорвется, и мировая экономика рухнет в депрессию. Без паники, господа президент и вице-президент! — обратился Малинен к американским лидерам.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров объявил, что диалог между Россией и США по украинскому урегулированию движется в правильном направлении. Министр согласился с американским лидером Дональдом Трампом, который озвучил похожие мысли. Лавров отметил, что глава Белого дома «верит», назвав такую позицию справедливой.

Дональд Трамп до этого заявил, что в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине Крым «останется в составе России». По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский понимает это. В предложенном Вашингтоном варианте сделки есть пункт о признании Крыма де-юре российским и территорий четырех новых регионов де-факто под контролем России.