Трампу с Зеленским в Ватикане принесли два стула Трамп и Зеленский во время встречи в Риме сидели на двух стульях без стола

Фото: Henri Szwarc/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский, Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский провели короткую встречу в Ватикане, во время которой двух политиков посадили в большом зале на два стула без стола. Соответствующие кадры опубликовал офис Зеленского.

На снимках Трамп и Зеленский сидят на двух красных стульях на небольшом расстоянии друг от друга. Лидеры Соединенных Штатов и Украины склонились друг к другу и сосредоточено вели беседу.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и Трампа в Риме перед похоронами понтифика Франциска длилась около десяти минут и проходила без присутствия третьих лиц. Как сообщил портал Repubblica, они договорились провести новую встречу после завершения траурных мероприятий.

Также сообщалось, что в Белом доме прокомментировали короткие переговоры Трампа с Зеленским в Ватикане. Как рассказал директор по коммуникациям Стивен Чунг, два лидера провели «очень продуктивную беседу». По его словам, подробную информацию Белый дом опубликует позднее.

До этого аналитик и редактор The National Interest Якоб Хайльбрунн предположил, что Зеленский рассматривает возможность самостоятельных действий или сотрудничества с Европой в случае сокращения американской помощи. Он заявил, что Киев рискует окончательно остаться без поддержки Вашингтона после недавней ссоры Зеленского с Трампом.