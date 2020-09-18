Трампу отправили посылку с ядом рицином

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Президенту США Дональду Трампу отправили пакет с ядом рицином. Расследованием заняты ФБР и Секретная служба.

Как сообщил телеканал CNN, посылка с ядом была перехвачена правоохранительными органами на этой неделе. Тесты подтвердили наличие в пакете рицина.

Как передаёт телеканал, вся входящая корреспонденция Белого дома проверяется не в резиденции, а в специальном, удалённом месте. Найденный яд никому не угрожает. Ведётся расследование инцидента.

Ранее о прибытии специального человека из России в Чехию, который якобы смог провезти в страну яд рицин, сообщило издание Respest. В России глава МИД Сергей Лавров назвал такие утверждения немыслимыми, отметив, что никто «в здравом уме» не поверит в подобные измышления.

NEWS.ru сообщал, что Служба безопасности и информации Чехии (СБИ) хочет найти источник, из-за которого произошла утечка в СМИ секретной информации. Речь о данных, что в Прагу якобы прибыл сотрудник одной из российских спецслужб с ядом.