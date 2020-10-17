Трампу не понравилась кандидатура модератора вторых дебатов

https://static.news.ru/photo/9375839c-10b6-11eb-9a6a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ken Cedeno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп раскритиковал ведущую телеканала NBC News Кристен Уэлкер. Она должна стать модератором вторых дебатов между ним и Джо Байденом.

Она всегда была ужасной и несправедливой, как и большинство репортёров фейк-ньюз, но я вё равно сыграю в эту игру. Люди знают! — цитирует Трампа РИА Новости.

Дебаты пройдут 22 октября в городе Нашвилл, штат Теннесси. Эти дебаты должны были быть третьими, но из-за отказа Трампа после того, как он перенёс коронавирус, проводить поединок в виртуальном формате, второй раунд был отменён. Вместо него Трамп и Байден провели встречи с избирателями в эфире разных телеканалов.

Как сообщал NEWS.ru, в ночь на 30 сентября по московскому времени в Кливленде (штат Огайо) состоялся первый раунд предвыборных дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Беседа двух кандидатов на высший государственный пост оказалась резкой, жёсткой и сумбурной. В частности, Трамп постоянно перебивал Байдена, пытаясь вырвать у него инициативу в беседе и заставить его отвечать на свои резкие выпады. В ответ Байден назвал Трампа «клоуном», который не даёт ему нормально говорить. Кроме того, Байден назвал своего оппонента, действующего главу государства Дональда Трампа, «щенком Путина».