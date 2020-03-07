https://static.news.ru/photo/57e96f76-5fe7-11ea-b340-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Эксперты считают, что президент США Дональд Трамп распространяет ложную информацию относительно ситуации вокруг коронавируса в стране.

Президент выходит и говорит ложные вещи. Они попадают под категорию либо вводящих в заблуждение, либо преднамеренно не приносящих пользу, — заявил бывший координатор США по противодействию Эболе Рон Клейн.

По его мнению, Трамп боится, что плохие новости о коронавирусе подорвут экономику США. Это приводит к отставанию страны в процессе выявления случаев заболевания, передаёт РИА Новости

С ним согласен доктор Зеке Эмануэль, считающий, что слова Трампа о том, что вакцина от коронавируса будет изобретена за два-три месяца — ложь. На это могут уйти годы.

Бывший советник Белого дома по внутренней безопасности Лиса Монако, в свою очередь, уверена, что в нынешней ситуации коронавирус должны классифицировать как угрозу национальной безопасности.

Как писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения США получило зарплату президента страны Дональда Трампа за четвёртый квартал 2019 года. Таким образом политик решил поддержать борьбу с коронавирусом.