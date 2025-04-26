Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах папы римского Independent: Трамп нарушил дресс-код на церемонии прощания с папой римским

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Дональд Трамп (справа)

Президент США Дональд Трамп нарушил дресс-код на похоронах папы римского Франциска, сообщает издание The Independent. Американский лидер пришел на службу прощания с понтификом в синем костюме, а не в черном.

Трамп и его супруга Мелания покинули церемонию сразу после прощания, не дожидаясь окончания похорон. Первая леди США была одета в черное платье.

Как рассказали авторы публикации, дресс-код похорон в Ватикане требует, чтобы мужчины были одеты в темный костюм с черным галстуком и черным бутоном в левом лацкане. Женщинам полагается длинное черное платье, вуаль и перчатки.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский нарушил нормы этикета, явившись на похороны папы римского в неподходящем наряде. Предполагалось, что на мероприятии украинскому лидеру понадобится деловой костюм. Зеленский предпочел надеть черную камуфляжную военную одежду.

Трамп и Зеленский перед началом церемонии прощания с понтификом провели короткую встречу. Разговор длился около десяти минут. Как отметили позднее представители Белого дома, двум лидерам удалось провести «очень продуктивную беседу».