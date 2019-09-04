https://static.news.ru/photo/16ec736a-cf41-11e9-ae86-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: The White House/flickr.com

Президент США Дональд Трамп не принял условия Ирана по возобновлению переговоров между двумя странами.

Как передаёт РИА Новости , власти Ирана поставили условием возобновления переговоров с Америкой возвращение Вашингтона в «ядерную сделку». Трамп расценил это как призыв к снятию санкций.

Этого не произойдёт, — заявил американский лидер.

Глава США заметил, что Иран хочет переговоров и у страны «имеется огромный потенциал». Он подчеркнул, что США не стремятся к смене иранского режима, и поблагодарил своего французского коллегу Эммануэля Макрона за «вовлечённость» в процесс контактов Соединённых Штатов и Ирана, однако добавил, что хочет иметь дело с Тегераном «напрямую».

Ранее, как сообщал News.ru, министерство финансов США опубликовало новый санкционный список, куда вошли физические и юридические лица, связанные с Ираном.