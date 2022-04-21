Трамп заявил о самом опасном моменте в истории, в котором оказался мир

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир находится в самом опасном моменте в истории. К этому привело то обстоятельство, что руководство Белого дома на планете не уважают и не боятся, отметил он на мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида, сообщает РИА Новости.

Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности, — считает Трамп.

Он пояснил, что опасность кроется в огромной мощи современного оружия и оно есть не только у США.

Трамп снова повторил тезис о том, что Россия не решилась бы на проведение спецоперации на Украине, если бы он, а не Джо Байден, занимал Овальный кабинет.

Китай больше не уважает нас, Иран больше не боится нас. И своим жутким вторжением на Украину Россия просто показала, какими слабыми они считают наших лидеров, — подчеркнул экс-президент.

По его словам, он надеется, что дело не дойдёт до применения ядерного оружия.

Ранее стало известно, что американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил: политика президента США Джо Байдена на Украине потерпела фиаско. Хозяин Белого дома не смог предотвратить нынешнюю ситуацию дипломатическим путём, а его выпады в адрес президента России Владимира Путина только «сплотили осаждённую российскую элиту», добавил Мартин.