Трамп заявил о самом опасном моменте в истории, в котором оказался мир
Трамп: никогда прежде мир не был в такой опасности
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:31, 22 апреля 2022
Дональд ТрампФото: Chris Kleponis/Pool/Cnp/Keystone Press Agency
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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что мир находится в самом опасном моменте в истории. К этому привело то обстоятельство, что руководство Белого дома на планете не уважают и не боятся, отметил он на мероприятии Heritage Foundation в штате Флорида, сообщает РИА Новости.
Прямо сейчас, по моему мнению, самый опасный период в истории нашей страны. Никогда раньше наш мир не был в такой опасности, — считает Трамп.
Он пояснил, что опасность кроется в огромной мощи современного оружия и оно есть не только у США.
Трамп снова повторил тезис о том, что Россия не решилась бы на проведение спецоперации на Украине, если бы он, а не Джо Байден, занимал Овальный кабинет.
Китай больше не уважает нас, Иран больше не боится нас. И своим жутким вторжением на Украину Россия просто показала, какими слабыми они считают наших лидеров, — подчеркнул экс-президент.
По его словам, он надеется, что дело не дойдёт до применения ядерного оружия.
Ранее стало известно, что американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил: политика президента США Джо Байдена на Украине потерпела фиаско. Хозяин Белого дома не смог предотвратить нынешнюю ситуацию дипломатическим путём, а его выпады в адрес президента России Владимира Путина только «сплотили осаждённую российскую элиту», добавил Мартин.