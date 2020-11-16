Трамп заявил о масштабных нарушениях Конституции США на выборах

https://static.news.ru/photo/94dd1448-27bd-11eb-9a2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп вновь назвал американские СМИ fake news за то, что они прочат Джо Байдену кресло главы Белого дома, и заявил о масштабных конституционных нарушениях на выборах главы государства.

В сообщении в своём Twitter Трамп отметил, что СМИ даже не дают республиканцам возможности показать, как сильно были нарушены избирательные права граждан и наблюдателей.

Почему СМИ, занимающиеся fake news, постоянно заявляют, что Джо Байден станет президентом, даже не позволяя нашей стороне продемонстрировать (к чему мы готовимся), насколько сильно нарушена наша великая Конституция на выборах 2020 года. На неё были совершены нападения, возможно, как никогда прежде, — написал Трамп.

Президент США отметил, что множество наблюдателей за подсчётом голосов были выгнаны с участков в целом ряде штатов, до миллиона бюллетеней были просто заменены на «голоса за демократов» ещё до выборов.

Как сообщал NEWS.ru, сенатор Алексей Пушков оценил судьбу Дональда Трампа, если тот вынужден будет передать свой пост Джо Байдену. Российский политик напомнил, что 45-го президента США вряд ли оставят в покое и будут уничтожать его как политическую фигуру при помощи судебных исков.