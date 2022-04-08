Трамп заявил, что ядерное оружие США сильнее российского

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что перестроил ядерные силы страны так, что они стали мощнейшими в мире. На митинге сторонников в штате Северная Каролина он предостерёг Москву от попыток говорить на эту тему, сообщает РИА Новости.

У нас есть ядерные силы, которые я перестроил вместе со всеми войсками. Я ненавижу даже говорить об этом, но у нас самые мощные ядерные силы... Честно говоря, [президент России Владимир] Путин, тебе тоже не следует об этом говорить, — подчеркнул бывший хозяин Белого дома.

Он добавил, что США нужен руководитель, который знает, как ответить на угрозы.

Ранее стало известно, что Китай ускорил наращивание своего ядерного арсенала из-за изменившейся оценки угрозы со стороны США. Китайское руководство «видит в усилении ядерного арсенала средство сдерживания США от прямой вовлечённости в потенциальный конфликт из-за Тайваня».