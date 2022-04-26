Трамп рассказал об угрозах Путину Трамп заявил, что угрожал Путину, «как ему никогда раньше не угрожали»

Дональд Трамп / Фото Shealah Craighead/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп пояснил, на чём основана его уверенность в том, что он смог бы предотвратить спецоперацию на Украине, если бы оставался у власти. Как заявил экс-глава Белого дома в интервью, фрагмент которого опубликовало издание Independent, в ходе разговоров с президентом России Владимиром Путиным он предупреждал того о серьёзных последствиях, с которыми столкнётся Москва в случае эскалации ситуации на Украине.

Я сказал ему, каким будет наш ответ, и он сказал: «Серьёзно?» И я сказал: «Серьёзно». Я угрожал ему так, как ему никогда раньше не угрожали, — подчеркнул Трамп.

При этом экс-президент вспомнил, что Путин в разговорах часто упоминал использование ядерного оружия, но не стал прямо отвечать на вопрос, угрожал ли он сам ядерным ударом российскому президенту.

Ранее бывший президент США заявил, что мир находится в самом опасном моменте в истории. По его мнению, к этому привело то обстоятельство, что руководство Белого дома на планете не уважают и не боятся, свидетельством чему стали действия России на Украине. Он пояснил, что опасность кроется в огромной мощи современного оружия, которое есть не только у США.

Он также призвал найти взаимоприемлемое решение как для России, так и для Украины, положив конец конфликту двух стран в ближайшее время. По его словам, этого конфликта «никогда не должно было случиться», а нежелание обеих сторон сесть и выработать соглашения «не имеет смысла».