Трамп заявил, что Сербия и Косово договорились об экономических отношениях

https://static.news.ru/photo/09bf2668-eecd-11ea-bed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sammy Minkoff/Global Look Press

Сербия и непризнанная Республика Косово договорились о нормализации экономических отношений. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

Президент Дональд Трамп объявил, что Сербия и Косово договорились о нормализации [отношений в сфере] экономики, — написал он в своём Twitter-аккаунте.

Он отметил, что это ещё одно историческое соглашение, чтобы сделать мир более спокойным и процветающим местом.

В 2008 году парламент Косово провозгласил независимость. Государственное образование признали около ста стран, однако республика не является членом Организации Объединённых Наций и Россия её независимость не признаёт. Хашим Тачи является основателем Освободительной армии Косово, в 2016 году он стал президентом. Сербия считает Автономный край Косово частью своей территории.

Как писал NEWS.ru, сербский лидер Александр Вучич признался, что испытывает страх перед переговорами по поводу непризнанного Косово, которые пройдут в США. Политик считает, что в Вашингтоне от него потребуют подписать признание независимости региона.