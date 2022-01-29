Трамп заявил, что «разрушил сделку» по «Северному потоку – 2»

Бывший хозяин Белого дома Дональд Трамп заявил, что в своё президентство смог заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2». Политик на митинге в Техасе добавил, что сделка по газопроводу якобы была им разрушена, сообщает ТАСС.

Именно я разрушил сделку с газопроводом. Он [президент РФ Владимир Путин] не был рад этому, — сказал Трамп.

Газопровод завершили строить 10 сентября 2021 года. Проект находится в стадии сертификации. Следующий после Трампа президент США Джо Байден ещё в мае 2021 года не стал расширять санкции против компаний, которые участвовали в проекте.

Ранее стало известно, что «Северный поток — 2» будет остановлен в случае «вторжения» России на Украину, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. По её словам, договорённость об этом достигнута в переговорах с Берлином. Она добавила, что эскалация напряжённости вокруг Украины приведёт к «быстрому и жёсткому» ответу США и их союзников.