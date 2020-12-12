Трамп заявил, что продолжит судебные тяжбы по нарушениям на выборах

https://static.news.ru/photo/9b80efae-3d48-11eb-9241-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Global Look Press

Действующий президент США Дональд Трамп не собирается отказываться от судебных исков по голосованию в отдельных штатах. Он беспокоится, что к власти в стране придёт «нелегитимный президент».

Мы продолжаем и продвигаемся с рядом дел [по отдельным штатам]. <...> Мы будем ускорять [их рассмотрение], как только можем, <...> у нас в распоряжении очень мало времени, — цитирует Трампа Fox News.

Президент добавил, что обеспокоен тем, что к власти в США может прийти нелегитимный президент.

К 23 декабря результаты голосования коллегии выборщиков должны поступить председателю сената, 6 января они должны быть утверждены на совместном заседании обеих палат конгресса. 20 января состоится церемония инаугурации президента США.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Байден, но Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

8 декабря республиканцы в Конгрессе США отказались принять резолюцию о признании Джо Байдена новым президентом страны, говорится в заявлении лидера демократического большинства палаты представителей конгресса Стени Хойера, писал NEWS.ru.