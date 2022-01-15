Трамп заявил, что при нём РФ не стала бы продвигаться в Латинскую Америку

Экс-президент США Дональд Трамп раскритиковал внешнюю политику нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Уровень уважения к Соединённым Штатам оказался таким низким, что РФ уже не исключает развертывания военной инфраструктуры на Кубе и в Венесуэле, отметил он на митинге сторонников в Аризоне, трансляцию вёл телеканал Newsmax.

Трамп подчеркнул , что Байден на международной арене не может успешно противостоять другим государствам. Ряд стран позволяет себе играть с Вашингтоном, считает политик.

У нас никогда не было таких проблем с [президентом РФ Владимиром] Путиным и Украиной, не было проблем с [председателем КНР] Си Цзиньпином. Китай, Россия и Иран занимаются провокациями и проводят агрессию. Они бы никогда не осмелились на такое раньше, и вы сами видели, что [они] не делали этого. А теперь они играют с нами, — сказал он.

Ранее стало известно, что одной из главных ошибок НАТО в отношении России стало неумение определить чёткие границы расширения, написал бывший советник по национальной безопасности Дональда Трампа Джон Болтон в колонке для издания 19fortyfive. По его словам, Североатлантический альянс слишком быстро устремился включить в свой состав бывшие советские республики.