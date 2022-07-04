Бывший американский лидер Дональд Трамп заявил в социальной сети Truth Social, что такие события, как «спецоперация» на Украине и растущая инфляция не произошли бы, будь он президентом США. Он добавил, что дела для Соединенных штатов идут «не очень хорошо».

Прямо сейчас для нашей страны дела идут не очень хорошо. Выходит из-под контроля (военные действия ­NEWS.ru) в Европе, инфляция достигла самых высоких уровней за всю историю, цены на энергоресурсы достигли самых высоких показателей. Ни одно из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом, — написал Трамп в своем аккаунте