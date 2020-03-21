https://static.news.ru/photo/6cff5a9e-6bac-11ea-9fe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что чувствует себя хорошо и не видит смысла проходить тест на коронавирус снова.

Я хорошо себя чувствую, — цитирует его «Интерфакс».

Глава Белого дома добавил, что не собирается снова сдавать анализы на коронавирус. Несколько раз в день ему, равно как и другим сотрудникам Белого дома, меряют температуру.

Трамп сдал анализы ранее в марте, когда выяснилось, что он контактировал с сотрудником президента Бразилии, заболевшим коронавирусом. Тогда анализы показали, что президент США здоров.

Как писал NEWS.ru, лечащий врач американского лидера Шон Конли заявил, что главе государства не требуется проходить обследование на коронавирус. По его словам, контакты американского лидера с главой Бразилии Жаиром Болсонару были крайне ограничены и представляют низкий риск передачи заболевания. Тем более что Болсонару сообщил результаты повторных тестов на коронавирус. Анализы показали, что он здоров.