Трамп заявил, что Байден на саммите по климату уснул от скуки

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден заснул от скуки на заседании 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). Трамп считает, что это показывает отсутствие заинтересованности у хозяина Белого дома в мероприятии, которое проходит в шотландском Глазго, сообщает ТАСС.

Байден прилетел в Европу, заявляя, что глобальное потепление — его высочайший приоритет, а потом быстро заснул на самой конференции на виду у всего мира. Никто из тех, у кого есть настоящий энтузиазм и вера в предмет обсуждения, никогда бы не заснул, — подчеркнул Трамп.

Он не первый раз обращает внимание на то, что Байден засыпает на мероприятиях, и называет его Сонным Джо.

Ранее стало известно, что Джо Байден едва не уснул на климатическом саммите. Он пытался бороться со сном до тех пор, пока к нему не подошёл сотрудник аппарата главы государства. После этого Байден протёр глаза и продолжил слушать выступающих. На записи видно, что лидер США на протяжении минуты пытается не уснуть и время от времени закрывает глаза на несколько секунд.