Трамп запретил финансовые операции с восемью китайскими приложениями

https://static.news.ru/photo/2b9b733c-4fb1-11eb-af8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shealah Craighead/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете американским контрагентам совершать финансовые операции с восемью китайскими приложениями, включая платёжную систему Alipay, входящую в Alibaba Group.

Как сообщает Reuters, решение Трампа, по оценке высокопоставленного представителя администрации США, способно затруднить отношения с Пекином для Джо Байдена, который планирует вступить в должность президента позднее в январе.

Агентство отмечает, что указ Трампа возлагает на Минторг США задачу определить, какие именно транзакции будут запрещены. Ограничения будут действовать в отношении популярных китайских платёжных систем и сервисов QQ и WeChat от Tencent Holdings Ltd, а также на Alipay и ряд других приложений.

Американский чиновник добавил, что указ Трампа направлен на «сдерживание угрозы», исходящей для американцев от китайских приложений, которые имеют большие базы пользователей и доступ к конфиденциальным данным.

Как сообщал NEWS.ru, Дональд Трамп в 2020 году продолжил усиливать санкционное давление на Китай, одобрил санкции против китайского технологического гиганта Huawei и неоднократно называл Поднебесную большой экономической угрозой для Вашингтона.