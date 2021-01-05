Трамп запретил финансовые операции с восемью китайскими приложениями

Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете американским контрагентам совершать финансовые операции с восемью китайскими приложениями, включая платёжную систему Alipay, входящую в Alibaba Group.
Как
Агентство отмечает, что указ Трампа возлагает на Минторг США задачу определить, какие именно транзакции будут запрещены. Ограничения будут действовать в отношении популярных китайских платёжных систем и сервисов QQ и WeChat от Tencent Holdings Ltd, а также на Alipay и ряд других приложений.
Американский чиновник добавил, что указ Трампа направлен на «сдерживание угрозы», исходящей для американцев от китайских приложений, которые имеют большие базы пользователей и доступ к конфиденциальным данным.
Как сообщал NEWS.ru, Дональд Трамп в 2020 году продолжил усиливать санкционное давление на Китай, одобрил санкции против китайского технологического гиганта Huawei и неоднократно называл Поднебесную большой экономической угрозой для Вашингтона.