Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине. В 2019 финансовом году она составляет $250 млн.
На время пересмотра средства будут заморожены. Об этом сообщает газета
Издание отмечает, что у Трампа возникли сомнения в использовании этих средств «наилучшим образом с точки зрения интересов США». В числе ответственных за ревизию называются американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
Начиная с 2014 года Вашингтон выделил Киеву на военные нужды $1,5 млрд.
Ранее News.ru сообщал, что Трамп обвинил бывшего главу США Барака Обаму в присоединении Крыма к России. Глава Белого дома заявил, что у Обамы была возможность остановить процесс, однако политик не справился с этой задачей. Трамп отметил, что российские власти перехитрили его предшественника на посту президента США.