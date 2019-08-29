https://static.news.ru/photo/826a45c2-ca0a-11e9-bdbe-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине. В 2019 финансовом году она составляет $250 млн.

На время пересмотра средства будут заморожены. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник в администрации главы Белого дома.

Издание отмечает, что у Трампа возникли сомнения в использовании этих средств «наилучшим образом с точки зрения интересов США». В числе ответственных за ревизию называются американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.

Начиная с 2014 года Вашингтон выделил Киеву на военные нужды $1,5 млрд.

Ранее News.ru сообщал, что Трамп обвинил бывшего главу США Барака Обаму в присоединении Крыма к России. Глава Белого дома заявил, что у Обамы была возможность остановить процесс, однако политик не справился с этой задачей. Трамп отметил, что российские власти перехитрили его предшественника на посту президента США.