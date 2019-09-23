https://static.news.ru/photo/c333b8e6-de18-11e9-aed7-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп после разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что поддерживает Украину, но о коррупции в этой стране говорить необходимо.

Мы поддерживаем эту страну, мы хотим, чтобы эта страна была честная. Очень важно говорить о коррупции. Если мы не говорим о коррупции, почему мы будем давать деньги стране, в которой имеется коррупция? — цитирует РИА Новости американского лидера, сделавшего заявление журналистам по прибытии в ООН.

Разговор Трампа и Зеленского оказался в центре внимания после публикаций в СМИ о том, что сотрудник разведки счёл его тревожным и направил жалобу руководству, которое должно было передать детали в конгресс, но не стало.

Как писал News.ru, глава США рассказал, о чём разговаривал с Зеленским по телефону в июле. По его словам, разговор в большей степени носил «поздравительный характер». Одной из тем беседы стала борьба с коррупцией на Украине, в которой замешаны граждане Штатов.

Также сообщалось, что кандидат в президенты от Демократической партии в предвыборной гонке 2020 года и бывший вице-президент Штатов Джо Байден потребовал провести расследование информации о том, что Трамп может оказывать давление на Зеленского.