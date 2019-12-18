https://static.news.ru/photo/22a3d47c-2208-11ea-950d-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп уверен, что будет полностью оправдан в Сенате. Такое заявление распространил Белый дом сразу после голосования в Палате представителей.

Президент уверен, что Сенат восстановит должный порядок, справедливость и надлежащее судопроизводство, которые проигнорировали в Палате представителей, — цитирует документ Reuters.

Ранее NEWS.ru сообщал, что нижняя палата Конгресса США поддержала обвинения в адрес президента страны Дональда Трампа. За импичмент по статье «превышение полномочий» проголосовали 230 законодателей, против — 197. В голосовании по второму пункту обвинения — «воспрепятствование Конгрессу» — «за» высказались 229 депутатов, «против» — 198.