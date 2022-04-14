Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине «геноцидом»

Бывший президент США Дональд Трамп вслед за действующим главой Белого дома Джо Байденом назвал происходящее на Украине «геноцидом», пишет The Hill. Трамп отметил, что российский лидер Владимир Путин не начал бы военную операцию на территории Украины, если бы он находился у власти.

То, что происходит на Украине, это геноцид, — сказал 45-й президент США.

Трамп подчеркнул, что США обладают «самым мощным и боеспособным ядерным оружие в мире» благодаря его усилиям. Бывший американский лидер указал, что США обладают более мощным ядерным арсеналом, чем Россия, и что «люди не должны помыкать нами».

О «геноциде» на Украине Байден заявил в эфире телеканала CNN. По мнению американского лидера, президент России Владимир Путин «пытается уничтожить даже саму идею того, чтобы иметь возможность быть украинцем». При этом хозяин Белого дома сделал оговорку, что решать, соответствует ли ситуация на Украине термину «геноцид», должны всё же юристы.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал слова президента США неприемлемыми. Представитель Кремля отметил, что подобные заявления не следует делать президенту страны, которая «совершала известные деяния в течение новой и новейшей истории».

В то же время президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине. Он отдельно отметил, что украинцы и русские являются братскими народами. Генсек ООН Антониу Гутерриш, в свою очередь, заявил, что во всемирной организации не берутся судить о том, происходит ли на Украине геноцид, поскольку такого рода заключения являются прерогативой юридических структур.