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Возникновению пандемии коронавируса способствовало утаивание Китаем информации о болезни. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Это (распространение вируса — прим. NEWS.ru) можно было бы остановить достаточно легко, если бы мы знали... об этом месяцы назад..., — цитирует «Интерфакс» Трампа.

Он добавил, что весь мир страдает из-за того, что Китай умалчивал о коронавирусе.

При этом Трамп подчеркнул, что американские власти были готовы к распространению эпидемии. американские власти были готовы к распространению эпидемии. Так, США раньше остальных стран мира запретили въезд к себе с территории Китая.

По информации на 19 марта, коронавирусом в мире заразились 219 583 человека, из них 8928 скончались, а 84 801 вылечился. В РФ зафиксировали 147 случаев заболевания. Шесть человек уже вылечились. В китайском городе Ухань, где произошла вспышка COVID-19, скончались 1,4% зараженных. Этот показатель оказался в два раза ниже мирового показателя.

NEWS.ru писал, что российский премьер Михаил Мишустин призвал граждан страны минимизировать поездки за рубеж из-за пандемии коронавируса.