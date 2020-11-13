Трамп вновь проигнорировал Восточноазиатский саммит

https://static.news.ru/photo/8f879e84-2694-11eb-a451-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп в очередной раз пропустил мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатский саммит. Вместо него Штаты представлял советник американского лидера по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Во время онлайн-саммита АСЕАН-США чиновник заявил, что глава Белого дома сожалеет, что не смог участвовать в мероприятиях. Советник президента подчеркнул важность развития региональных связей.

Также О'Брайен принимал участие вместо Трампа в Восточноазиатском саммите, который из-за пандемии также проходил в онлайн-формате, сообщает Associated Press.

Глава Белого дома второй год подряд игнорирует саммиты АСЕАН. Трамп лично не участвовал в трёх мероприятиях АСЕАН и диалоговых партнёров.

Как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин призвал поддержать безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сплотиться перед возникающими угрозами.

Восточноазиатский саммит был образован в 2005 году как площадка для сотрудничества государств — членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и её деловых партнёров. В неё входят Россия, Китай, Республика Корея, Япония, США, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Руководящие функции в ВАС возложены на страну — председателя АСЕАН. Вьетнам в 2020 году занимает этот пост.