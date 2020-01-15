Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп готов в ближайшее время приехать в Китай, чтобы «ответить взаимностью» на подписание американо-китайского соглашения о первой фазе торговой сделки по урегулированию двусторонних споров.
Я отправлюсь в Китай в не столь отдалённом будущем, чтобы ответить взаимностью, — цитирует ТАСС главу государства, выступившего в Белом доме на церемонии подписания первой части торгового соглашения.
Американский лидер заявил, что подписание документа является важным шагом на пути к справедливой и взаимовыгодной торговле с КНР.
Ранее NEWS.ru писал, что первая часть торгового соглашения обяжет Китай закупить товары из США на сумму около $200 млрд. По данным осведомлённых источников, документ подразумевает покупку американских промышленных товаров на $75 млрд, энергоносителей — на $50 млрд, сельхозпродукции — на $40 млрд. Ещё $35–45 млрд КНР должна потратить на услуги.