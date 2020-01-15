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Военные учения Defender 2020, которые пройдут в марте в 10 странах НАТО, для США станут крупнейшими учениями в Европе за последние 25 лет.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе, логистическим центром учений станет Германия. В них примут участие 37 тысяч военнослужащих, из которых 20 тысяч будут представлять Соединённые Штаты....