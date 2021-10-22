Трамп: США погибают из-за проблем с миграцией

Соединенные Штаты «погибают» из-за приграничных проблем и бездействия действующей администрации в ситуации миграционного кризиса. Властям необходимо достроить стену на мексиканской границе. Такое мнение выразил бывший президент страны Дональд Трамп.

Наша страна умирает изнутри, и никто ничего не делает, чтобы это остановить. Первое, что необходимо сделать – достроить стену [на границе страны с Мексикой], это можно осуществить быстро, — говорится в заявлении политика.

Когда Трамп был президентом США, он распорядился начать строительство стены вдоль всей границы с Мексикой в тех местах, где её ещё не было. Деньги на строительство выделены из бюджета Пентагона и частных инвестиций. Новый президент США Джо Байден отменил соответствующие указы Трампа и смягчил ряд ограничений на въезд в страну. По данным Службы таможенного и пограничного контроля США, число нелегалов, задержанных в апреле на южной границе, превысило 178,6 тыс., что является рекордно высоким месячным показателем за последние 20 лет.

Ранее сообщалось, что популярность президента США Джо Байдена за первые девять месяцев на посту лидера страны значительно упала. Его рейтинг снизился на 11,3%, это больше, чем показатели падения рейтинга десяти предыдущих президентов страны,

Тем временем прокуратура округа Уэстчестер в штате Нью-Йорк инициировала новую проверку бизнес-структуры экс-президента США Дональда Трампа — Trump Organization