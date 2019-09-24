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Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп считает, что будущее принадлежит не идеям глобализма, а политике, нацеленной на защиту суверенитета и независимости государств мира.

Если вы хотите свободы, гордитесь своей страной, если вы хотите демократии, держитесь за свой суверенитет, если вы хотите мира, любите свою страну, — цитирует ТАСС выступление американского лидера на открытии недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

По словам главы государства, будущее — за суверенным и независимым государствам, уважающим своих граждан и соседей.

Также Трамп заявил, что Штаты намерены прекратить политику «бесконечных войн» и будут стремиться в партнерским отношениям с другими странами.

Америка знает, что хотя все могут начать войну, только наиболее смелые способны выбрать мир, — подчеркнул он.

Ранее News.ru писал, что перед участием в сессии Генассамблеи ООН президент сообщил, что США будут задерживать выделение средств Украине до тех пор, пока свой вклад не сделают европейские страны и другие государства.