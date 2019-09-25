https://static.news.ru/photo/c1701ec6-dfc3-11e9-8106-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Новую торговую договорённость заключат Вашингтон и Токио, стороны работают над всеобъемлющей сделкой такого рода. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед встречей с премьером Японии Синдзо Абэ в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Вместе с моим замечательным другом премьер-министром Абэ я официально объявляю о первом этапе исключительно нового торгового соглашения с близким союзником, — цитирует Трампа ТАСС .

Договор, подписанный США и Японией, глава Белого дома назвал «первым шагом к новой, всеобъемлющей торговой сделке».

Как писал News.ru, 25 сентября Дональд Трамп и Синдзо Абэ «на полях» Генассамблеи ООН заключили соглашение о торговле между странами.

Днём ранее глава МИД Японии Тосимицу Мотэги сообщил, что переговоры по заключению торгового соглашения с американской стороной полностью завершены.