Трамп сравнил умственные способности Байдена, Путина и Си Цзиньпина

https://static.news.ru/photo/3fd5d1d0-0cef-11eb-9904-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/Global Look Press

В ходе предвыборного митинга во Флориде 12 октября (в ночь на 13 октября по московскому времени) президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент по предвыборной гонке демократ Джо Байден в умственном отношении уступает лидерам России, Китая и КНДР — Владимиру Путину, Си Цзиньпину и Ким Чен Ыну.

В ходе выступления перед своими сторонниками во Флориде Трамп не упустил возможности вновь пройтись по Байдену, которого президент США также нередко называет «сонным Джо» — тот вот уже несколько раз засыпал на публике. На этот раз Трамп заявил, что у Байдена «не на 100% острый ум», передаёт ТАСС.

Что я точно знаю, так это то, что председатель КНР Си Цзиньпин нам поблажек не делал <...> У них на 100% острый ум, — сказал Трамп, имея в виду также Владимира Путина и Ким Чен Ына.

Президент США также вспомнил, как Байден во время выступления перед избирателями забыл имя сенатора-республиканца от штата Юта Митта Ромни. Трамп обратил внимание, что ничего подобного с ним бы не случилось. Трамп добавил, что у Байдена нет острого ума ни на 80%, ни даже на 60%.

Как сообщал NEWS.ru, 12 октября Дональд Трамп на выступлении перед своими сторонниками в штате Флорида официально объявил о возвращении к предвыборной кампании после заболевания COVID-19. Ранее личный врач Трампа Шон Конли подтвердил, что президент США начал сдавать отрицательные тесты на коронавирус. Можно сказать, что Трамп болел коронавирусом в течение 10 дней — со 2 октября, когда он сообщил о диагнозе в Twitter, и по 12 октября, когда объявил о возвращении к выступлениям.