Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 во французском Биаррице сообщил о возможном заключении крупной торговой сделки с Японией.
Мы работаем над ним (торговым соглашением — Ред.). Это очень крупное соглашение, самое серьёзное соглашение с Японией, — сказал Трамп.
Он также отметил, что в случае, если всё пойдёт хорошо, то к концу встречи станут известны детали соглашения.
Ранее Дональд Трамп в ходе саммита G7 объявил о заключении крупной сделки между Соединёнными Штатами и Великобританией, писал News.ru.