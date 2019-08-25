https://static.news.ru/photo/047eb062-c744-11e9-83da-fa163e074e61_660.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: White House/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе саммита G7 во французском Биаррице сообщил о возможном заключении крупной торговой сделки с Японией.

Мы работаем над ним (торговым соглашением — Ред.). Это очень крупное соглашение, самое серьёзное соглашение с Японией, — сказал Трамп.

Он также отметил, что в случае, если всё пойдёт хорошо, то к концу встречи станут известны детали соглашения.

Ранее Дональд Трамп в ходе саммита G7 объявил о заключении крупной сделки между Соединёнными Штатами и Великобританией, писал News.ru.