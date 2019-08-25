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Китайские власти заявили о готовности продолжить консультации о заключении торгового соглашения. США приветствует этот шаг, заявил американский президент Дональд Трамп.

Свою позицию он высказал перед встречей с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси на полях саммита G7 во французском Биаррице, передаёт ТАСС .

По словам Трампа, вечером 25 августа официальные лица в Соединённых Штатах получили два телефонных звонка от представителей правительства КНР. Те заверили, что заинтересованы в возобновлении переговоров и выразили готовность продолжить работу в этом направлении.

Звонки из Китая поступили после того, как Трамп заявил о готовности к решительным мерам, если оппоненты ответят на вводимые Штатами 1 сентября новые пошлины на китайские товары. Как писал News.ru, американский лидер пообещал рассмотреть «все имеющиеся возможности».