Трамп сообщил, что обсудил с Путиным контроль над вооружениями

https://static.news.ru/photo/197a99f6-7de5-11ea-8bb9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch/CNP/AdMedia

Американский лидер Дональд Трамп рассказал, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным были затронуты темы контроля над вооружениями и стратегической безопасности.

Основной темой беседы, как рассказал хозяин Белого дома, стала нефть. При этом Трамп считает состоявшийся диалог чрезвычайно важным. Он отметил, что российские власти «очень помогли» со стабилизацией цен на углеводороды и снижением добычи нефти, передаёт ТАСС.

На вопрос, затрагивались ли во время разговора вопросы стратегической безопасности, американский президент ответил утвердительно.

Мы говорили о вооружениях. Да, говорили. Это в действительности была очень важная часть беседы, — сказал Трамп.

Как писал NEWS.ru ранее, Пентагон согласился оставить в стороне разногласия с Россией и Китаем на фоне пандемии коронавируса.При этом Вашингтон продолжает «пристально следить» за военной активностью Пекина, так как продолжает считать КНР своим стратегическим противником.