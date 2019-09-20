https://static.news.ru/photo/b07398b6-dbd9-11e9-b367-fa163e074e61_660.jpg Фото: Narayan Maharjan/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Высокопоставленный представитель администрации США на брифинге для журналистов рассказал, о чём пойдёт разговор 25 сентября на встрече президентов Украины и Америки Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Представитель Вашингтона, как передаёт ТАСС , заявил, что лидеры двух стран обсудят сотрудничество в сфере энергетики, расширения торговли и поговорят о дальнейших реформах экономики Украины.

Также Дональд Трамп намеревается выразить Зеленскому обеспокоенность «хищнической экономической активностью Китая на Украине» и «попытками КНР похищать украинскую интеллектуальную собственность». Американский чиновник, однако, отказался уточнять, о каких именно действиях Пекина собирается предупредить своего украинского коллегу Трамп.

Ранее, как писал News.ru, президент США назвал Китай «в некотором роде» угрозой для всего мира. Обеспокоенность Трампа вызвала растущая военная мощь Пекина.