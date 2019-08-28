https://static.news.ru/photo/274029b8-c9a7-11e9-bd1b-fa163e074e61_660.jpg Борис Джонсон и Дональд Трамп Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Новый премьер Великобритании Борис Джонсон — «именно то», что искала Англия, а попытки поднять в парламенте вопрос о доверии к нему вряд ли станут удачными. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп.

Джереми Корбину, лидеру британской Лейбористской партии, будет очень трудно добиваться вотума недоверия против нового премьер-министра Бориса Джонсона, особенно в свете того, что Борис — это именно то, что искало Соединённое Королевство, и он докажет, что будет отличным [премьером], — написал Трамп в Twitter .

Как писал News.ru, ранее глава лейбористов Джереми Корбин написал другим британским руководителям партий и парламентариям письмо с предложением выразить вотум недоверия правительству премьер-министра страны Бориса Джонсона, который впоследствии заявил, что работа парламента страны приостанавливается до 14 октября.

Дональд Трамп 25 августа называл Бориса Джонсона идеальным человеком, которому удастся вывести королевство из Евросоюза.