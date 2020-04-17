Мир

Трамп считает, что Китай занижает число умерших от коронавируса

21:05, 17 апреля 2020 33
Фото: Liau Chung-ren/ZUMA Wire/ТАСС

Американский президент Дональд Трамп считает, что официальная статистика умерших от коронавируса в Китае не соответствует действительности.

Китай только что объявил об удвоении числа смертей от «невидимого врага». Оно намного больше, а также намного больше, чем в США, даже близко несопоставимо, — написал Трамп в Twitter.

В пятницу чиновники китайского Хубэя пересмотрели число скончавшихся жителей от COVID-19 в Ухане. Оно увеличилось с 1290 до 3869. Изменения связаны с пересмотром статистики на ранних стадиях распространения эпидемии. Китайские власти заявили, что медики не успевали фиксировать все случаи заболевания из-за наплыва пациентов.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Китае составило 84 149 человек, умерли 4642.

США занимают первое место в мире по числу умерших — 33 898, и заболевших — 672 303.

NEWS.ru писал, что разведка США предупредила НАТО и Израиль в ноябре 2019 года, что в китайском городе Ухань может произойти вспышка нового заболевания. В Белом доме сочли эту информацию «не представляющей интерес», но поделились ей с иностранным партнёрами, сообщает The Times of Israel.

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