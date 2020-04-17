Трамп считает, что Китай занижает число умерших от коронавируса

В пятницу чиновники китайского Хубэя пересмотрели число скончавшихся жителей от COVID-19 в Ухане. Оно увеличилось с 1290 до 3869. Изменения связаны с пересмотром статистики на ранних стадиях распространения эпидемии. Китайские власти заявили, что медики не успевали фиксировать все случаи заболевания из-за наплыва пациентов.
По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Китае составило 84 149 человек, умерли 4642.
США занимают первое место в мире по числу умерших — 33 898, и заболевших — 672 303.
NEWS.ru писал, что разведка США предупредила НАТО и Израиль в ноябре 2019 года, что в китайском городе Ухань может произойти вспышка нового заболевания. В Белом доме сочли эту информацию «не представляющей интерес», но поделились ей с иностранным партнёрами, сообщает The Times of Israel.