Трамп считает, что Китай занижает число умерших от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b53d3b3e-80d6-11ea-8664-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liau Chung-ren/ZUMA Wire/ТАСС

Американский президент Дональд Трамп считает, что официальная статистика умерших от коронавируса в Китае не соответствует действительности.

Китай только что объявил об удвоении числа смертей от «невидимого врага». Оно намного больше, а также намного больше, чем в США, даже близко несопоставимо, — написал Трамп в Twitter.

China has just announced a doubling in the number of their deaths from the Invisible Enemy. It is far higher than that and far higher than the U.S., not even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 17, 2020

В пятницу чиновники китайского Хубэя пересмотрели число скончавшихся жителей от COVID-19 в Ухане. Оно увеличилось с 1290 до 3869. Изменения связаны с пересмотром статистики на ранних стадиях распространения эпидемии. Китайские власти заявили, что медики не успевали фиксировать все случаи заболевания из-за наплыва пациентов.

По последним данным, число заболевших коронавирусной инфекцией в Китае составило 84 149 человек, умерли 4642.

США занимают первое место в мире по числу умерших — 33 898, и заболевших — 672 303.

NEWS.ru писал, что разведка США предупредила НАТО и Израиль в ноябре 2019 года, что в китайском городе Ухань может произойти вспышка нового заболевания. В Белом доме сочли эту информацию «не представляющей интерес», но поделились ей с иностранным партнёрами, сообщает The Times of Israel.