https://static.news.ru/photo/976c6e6c-dc40-11e9-94aa-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Дональд Трамп считает, что действия США на Украине раздражают Россию и являются бессмысленными. По его мнению, с РФ необходимо иметь дружеские отношения.

Позиция президента, по сути, заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина? — цитирует газета The Washington Post свой источник.

Также в материале издания говорится о том, что американский лидер отказывается назначить конкретную дату встречи с украинским главой Владимиром Зеленским. Однако сотрудники Белого дома хотят, чтобы она всё же состоялась.

Как ранее писал News.ru, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко опроверг информацию о том, что Трамп «давил» на Зеленского во время телефонных переговоров в июле.