Представители Демократической партии США предлагают всё более радикальные идеи в попытках противостоять Дональду Трампу. Такие радикальные, что сам Трамп начинает выглядеть на их фоне умеренным политиком. В его предвыборной программе пока что содержится только список уже выполненных обещаний — ничего нового. Если внимательно посмотреть на них, становится ясно, что реальные шаги президента, окрещённого радикалом, мало чем отличаются от политики его предшественников-республиканцев.

Как и каждый президент, идущий на второй срок, Трамп (или, по крайней мере, его предвыборный штаб) решил сосредоточиться на достигнутых успехах и пообещал продолжать в том же духе.

Президент Трамп открыл возможности для экономического роста и создания рабочих мест, — гласит текст его программы. — В течение его первого года у власти было создано почти три миллиона рабочих мест, а уровень безработицы упал до 3,8%. Это первый раз за 18 лет, когда она стала ниже 4%.

Это только одно обещание из внушительного списка определённых как выполненные. В него также попали: снижение налогов, увеличение оборонного бюджета, победа над «Исламским государством» (запрещённая в РФ террористическая организация), защита интересов американских производителей, увеличение экспорта энергоносителей.

В общем и целом, всё это укладывается в традиционную повестку Республиканской партии. Десятилетиями республиканцы отстаивают интересы крупного американского бизнеса. Успех корпораций-гигантов сказывается на росте всей экономики и увеличивает налоговые поступления в бюджет. Если у компаний дела идут хорошо, они нанимают больше сотрудников и готовы повышать им зарплаты, а это улучшает благосостояние всех американцев. Поэтому республиканцы стараются как можно меньше вмешиваться в экономику в расчёте на то, что «невидимая рука рынка» сама всё устроит наилучшим образом.

Трамп и сам — крупный бизнесмен, поэтому как никто другой знал, чего хотят предприниматели. Их чаяния выразились в налоговой реформе — пожалуй, главном и самом неоспоримом достижении нынешнего главы Белого дома. Корпоративный налог был снижен с 35% до 21%, компании вздохнули с облегчением и потратили освободившиеся деньги на новые инвестиции и повышение зарплат. Американская экономика, начавшая выходить из рецессии ещё при Бараке Обаме, продолжила расти.

Самые радикальные, скандальные, неполиткорректные обещания Трампа как раз остались невыполненными.

Президент Трамп призвал Конгресс предоставить полное финансирование стены на южной границе, закрыть лазейки в законодательстве, потворствующие нелегальной миграции, покончить с цепной миграцией и отменить розыгрыш грин-карт в лотерею, — отмечается на президентском сайте в разделе «Миграция».

Как известно, ни одному из этих призывов Конгресс не внял, а вопрос финансирования стены вызвал самый долгий в истории США «шатдаун» — приостановку работы правительства из-за нехватки бюджетных средств.

На фоне громких заявлений Трампа о том, что стена будет построена, а Мексика за неё заплатит, слова «предпринял усилия» и «призвал» выглядят бледно. Вопреки обещаниям не появилась и «Комиссия по радикальному исламу», не был запрещён въезд в страну всем мусульманам и не прекратилась практика городов-убежищ (из них мигранты не могут быть высланы).

К слову, Республиканская партия давно была разделена по вопросам миграции. Масштабную реформу попытались провести ещё при президенте Джордже Буше-младшем. Она с одной стороны ужесточала контроль на границах, с другой — открывала миллионам нелегальных мигрантов, уже живущих в стране, путь к получению гражданства. Последний пункт особенно не понравился консервативному крылу партии, и законопроект провалился в Конгрессе. От политики кнута и пряника в итоге остался только кнут: первые секции стены на границе с Мексикой появились именно при Буше.

Трамп не мог не учесть, что во время его президентства число массовых убийств в Америке резко возросло. Обычно республиканцы не предлагают никаких изменений в оружейное законодательство, но после недавних расстрелов в Техасе и Огайо президент заговорил о том, что неплохо было бы улучшить проверки потенциальных покупателей огнестрельного оружия. На сайте его предвыборной кампании замечено, что с 2017 года число уголовных дел за незаконное хранение оружия возросло на 23%.

Примечательно, что часть повестки Трампа, касающаяся защиты традиционных американских ценностей, зажила своей жизнью. Подъём национализма, скачок преступлений на почве ненависти и расизма, запрет абортов в консервативных штатах — всё это скорее побочные эффекты высказываний эксцентричного лидера, а не то, что за он боролся.

По подсчётам Poynter Institute, Трамп выполнил только 17% своих обещаний, ещё столько же нарушил, остальные либо застопорились, либо находятся в процессе выполнения. Конечно, до конца его президентского срока ещё есть время, но некоторые его призывы изначально были невыполнимы. На деле Трамп оказался куда более традиционным республиканцем, чем на словах.