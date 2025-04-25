Трамп рассказал, за кем останется Крым в рамках сделки по Украине Трамп: Крым останется российским в рамках сделки по урегулированию на Украине

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В рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине Крым «останется в составе России», заявил в интервью журналу Time президент США Дональд Трамп. По его словам, украинский лидер Владимир Зеленский понимает это.

Крым останется у России. И Зеленский это понимает, — сказал американский лидер.

Ранее агентство Reuters сообщило, что предложение США по урегулированию конфликта на Украине содержит пункт о снятии санкций с России. Кроме того, в нем есть пункт о признании Крыма де-юре российским и территорий четырех новых регионов де-факто под контролем России. Также предложение включает немедленное начало переговоров между РФ и Украиной, постоянное прекращение огня и отказ Киева от стремления вступить в НАТО.

До этого New York Post сообщил, что план американского лидера по урегулированию конфликта на Украине может включать развертывание европейских сил в стране. В Вашингтоне считают, что это поможет обеспечить соблюдение прекращения огня. В издании добавили, что также обсуждается использование отдельной миротворческой силы в виде совместной комиссии с участием России, Украины и не входящей в НАТО страны.