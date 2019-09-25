Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп верит, что его российский коллега Владимир Путин хочет добиться урегулирования конфликта в Донбассе. Он сказал это украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.
Американский политик подчеркнул, что встреча глав РФ и Украины стала бы невероятным достижением, передаёт
Я по-настоящему надеюсь, что вы и президент Путин встретитесь и сможете решить вашу проблему, — отметил он.
Как писал News.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обмен пленными, состоявшийся между Москвой и Киевом, немного