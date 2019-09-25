Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому попытаться найти время для визита на Украину. Это произошло «на полях» 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

В беседе с Трампом Зеленский отметил, что тот, как и его предшественник Барак Обама, никогда не был на Украине, пишет ТАСС. Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете...