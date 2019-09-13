https://static.news.ru/photo/d39bedbc-d5b1-11e9-a62f-fa163e074e61_660.jpg Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его следующая встреча с председателем Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ыном может пройти до конца 2019 года.

Об этом он рассказал на встрече с журналистами у Белого дома. Он отметил, что северокорейская сторона определённо настроена на встречу, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, глава КНДР Ким Чен Ын руководил 10 сентября запуском сверхгабаритной реактивной системы залпового огня. Северокорейский лидер остался доволен тестовым запуском и заявил, что система была окончательно проверена с точки зрения точности, функции самонаведения и боевых качеств.