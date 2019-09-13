Президент США Дональд Трамп рассказал, что его следующая встреча с председателем Госсовета Северной Кореи Ким Чен Ыном может пройти до конца 2019 года.
Об этом он рассказал на встрече с журналистами у Белого дома. Он отметил, что северокорейская сторона определённо настроена на встречу, передаёт
Как писал News.ru ранее, глава КНДР Ким Чен Ын руководил 10 сентября запуском сверхгабаритной реактивной системы залпового огня. Северокорейский лидер остался доволен тестовым запуском и заявил, что система была окончательно проверена с точки зрения точности, функции самонаведения и боевых качеств.