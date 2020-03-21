https://static.news.ru/photo/56ba2496-6baf-11ea-bd3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olympic/facebook.com

Правительство Японии намерено в ближайшее время принять решение о том, следует или нет проводить летние Олимпийские игры в Токио. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Президент США подтвердил, что между ним и премьер-министром Японии Синдзо Абэ был недавно контакт относительно Олимпиады и пандемии коронавируса.

Я им сказал: «Это ваше решение». Я знаю, что он его скоро примет. Не знаю, каким оно будет, — цитирует Трампа ТАСС.

Он добавил, что не стал давать Абэ какие-то рекомендации относительно Олимпиады, понимая всю сложность момента. Трамп рассказал, что Япония полностью готова к проведению Олимпиады. Все объекты выстроены, из графика Токио не выбился, «всё было сделано безукоризненно». При этом, по его словам, «безусловно, есть варианты, включая отсрочку и, возможно, перенос на следующий год».

Ранее NEWS.ru писал, что Япония не готовила план Б по организации и проведению летних Олимпийских игр 2020 года в условиях распространения коронавируса нового типа. Токио потратил почти $12 млрд на создание инфраструктуры для соревнований. Сейчас азиатская держава старается подавить панику по поводу возможной отмены состязаний из-за вспышки инфекции.