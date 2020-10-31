Трамп рассказал, когда следует ждать итогов выборов президента США

https://static.news.ru/photo/05135322-1c96-11eb-8029-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп полагает, что итоги выборов президента США, которые пройдут 3 ноября, должны быть известны уже вечером того же дня после закрытия избирательных участков.

Таким образом, Трамп вновь раскритиковал решение Верховного суда США о продлении срока приёма бюллетеней по почте в штате Северная Каролина, сообщает РИА Новости.

Это значит, что это (результаты выборов) будет известно не 3 ноября, а значительно позже. Мы должны узнать итоги голосования вечером 3 ноября! Так всегда было и так должно быть, — заявил Трамп на предвыборном митинге в Айове.

Как сообщал NEWS.ru, ряд американских СМИ ранее рассказали, что Трамп вместе со своими советниками уже выработал особую стратегию поведения 3 ноября. По данным источников, он планирует объявить о своей победе не дожидаясь официальных итогов выборов, если будет лидировать.