Трамп рассказал, когда представит свой план по Украине Трамп пообещал представить план по Украине в течение трех дней

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Американский лидер Дональд Трамп пообещал через три дня представить мирный план по Украине, сообщает New York Post. Так президент США ответил на вопрос о признании Крыма российской территорией со стороны Киева.

Я предоставлю вам полную информацию в течение следующих трех дней, но у нас были очень хорошие встречи с Украиной и Россией. <…> Посмотрим, как все пойдет, — сказал Трамп.

Ранее New York Post сообщил, что план американского лидера по урегулированию конфликта на Украине может включать развертывание европейских сил в стране. В Вашингтоне считают, что это поможет обеспечить соблюдение прекращения огня. В издании добавили, что также обсуждается использование отдельной миротворческой силы в виде совместной комиссии с участием России, Украины и не входящей в НАТО страны. Она будет проводить мониторинг линии соприкосновения, чтобы обеспечить прекращение огня. Участие США возможно, но не в военном, а финансовом формате.

До этого член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что Москва готова гарантировать прекращение огня, если Киев выведет войска с российских территорий. Однако, по его словам, президент Украины Владимир Зеленский является главным препятствием к этому.