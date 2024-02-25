Трамп рассказал, как принц Гарри предал Елизавету II Трамп: принц Гарри предал Елизавету II рассказами о жизни королевской семьи

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп заявил изданию The Daily Express, что принц Гарри предал память о королеве Великобритании Елизавете II, вынеся на публику подробности частной жизни королевской семьи. Республиканец также раскритиковал действующую администрацию США во главе с президентом Джо Байденом, заявив, что Белый дом был «слишком милостив» к герцогу Сассекскому.

Я бы не стал его защищать. Он предал королеву. Это непростительно. Если бы это (вопрос с проживанием принца Гарри в США. — NEWS.ru) зависело от меня, то он был бы предоставлен самому себе, — заявил Трамп.

Принца Гарри ранее заподозрили в том, что при подаче заявления на американскую визу он скрыл факт употребления наркотиков в молодости, о чем рассказывал в своей книге мемуаров «Запасной». Согласно законам США, принц Гарри еще до въезда в страну должен был признать, что употреблял запрещенные вещества, а также сдать анализы на их наличие в организме.

Издание Marca ранее сообщило, что королева Камилла и принц Уильям захотели исключить принца Гарри из завещания короля Великобритании Карла III. По данным источников, у герцога Сассекского произошел конфликт с мачехой, когда он приезжал в Британию навестить отца. СМИ писали, что Камилла обвинила Гарри в лицемерии и призвала прекратить его использовать монаршую семью для своих амбиций.

The Mirror сообщало, что принца Уильяма возмутило желание принца Гарри вернуться в королевскую семью. По информации издания, Уильям намерен не допустить этого, а сама возможность возвращения принца «равна нулю».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.