https://static.news.ru/photo/d99c27cc-dedf-11e9-916e-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Реформа нынешней системы мировой торговли является основным моментом всей концепции действующей американской администрации. Об этом, выступая на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил президент США Дональд Трамп.

В центре нашего видения национального обновления — амбициозная кампания по реформированию международной торговли. В течение десятилетий система мировой торговли с лёгкостью использовалась странами, действующими недобросовестно, — цитирует Трампа ТАСС .

Глава Белого дома пояснил, что Вашингтон выступает за «сбалансированную торговлю, которая была бы справедливой и взаимной».

Также он заявил о необходимости «радикальных изменений» Всемирной торговой организации (ВТО). В первую очередь, это связано с действиями КНР.

Как писал News.ru, также Трамп, выступая в ООН, сказал, что десятки тысяч предприятий закрылись в США из-за торговой политики Китая, которая включает в себя государственную поддержку компаний и целый ряд нечестных приёмов, вплоть до кражи интеллектуальной собственности.