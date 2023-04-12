Трамп: Путин считает Украину частью России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин с президентом США Дональдом Трампом

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что часто беседовал с главой России Владимиром Путиным на тему Украины. По мнению Трампа, в словах российского лидера просматривается любовь по отношению к Украине.

Я видел, что он любит ее и считает частью России. Я сказал ему: «Этого не будет, пока я президент». У нас были очень хорошие отношения, — сказал Трамп.

Экс-президент США добавил, что «был худшим из того, что случалось» с Путиным, так как закрыл трубопровод «Северный поток — 2».

Ранее Трамп заявил, что США «катятся в ад». По его мнению, политика администрации президента Джо Байдена ведет к развязыванию третьей мировой войны. Трамп уточнил, что во времена, когда он был хозяином Белого дома, угрозы об использовании ядерного оружия от других стран не исходили.

4 апреля Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization. Данное нарушение не предполагает тюремного заключения, однако оно ужесточается, если фальсификации делаются для сокрытия другого преступления. Как полагает прокуратура, таким образом Трамп пытался скрыть правонарушения, допущенные в ходе президентской кампании 2016 года.