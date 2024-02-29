Трамп проведет встречу с единственным союзником России в ЕС Bloomberg: Трамп встретится с Орбаном в своем имении во Флориде 8 марта

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп планирует встретиться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своем имении Мар-о-Лаго во Флориде, пишет Bloomberg. По данным источника агентства, встреча может состояться 8 марта.

Встреча в Мар-а-Лаго показывает, как Трамп все больше оказывает свое влияние на вопросы внешней политики в ходе предвыборной кампании по мере того, как он приближается к выдвижению своей кандидатуры в президенты от республиканцев и к вероятному реваншу на выборах против [действующего] президента США Джо Байдена, — говорится в публикации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает, как Трамп может поддерживать российского лидера Владимира Путина. По словам Зеленского, выбирая Россию вместо поддержки Украины, Трамп тем самым выступает против американских граждан.

Перед этим Зеленский усомнился, что Трамп способен разрешить украинский конфликт за 24–48 часов. Он пригласил республиканца посетить страну для обсуждения вопроса урегулирования.

На прошлой неделе Трамп встретился с президентом Аргентины Хавьером Милеем на конференции консервативных политических действий в США. Милей назвал Трампа «великим» и пожелал ему победы на президентских выборах, которые пройдут в ноябре.